أنقرة (زمان التركية) – شهد شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام تراجعا بنحو 23 في المئة لمبيعات الوحدات السكنية مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وخلال الشهر الشهر الأول من العام الجاري بلغ إجمالي مبيعات العقارات 173 ألف و143 وحدة بلغت قيمتها الإجمالية مليار و72 مليون و103 ألف و262 ليرة.

وتضمنت العقارات المباعة

خلال الفترة الذكورة نحو 70 ألف و587 وحدة سكنية و8 آلاف و64 وحدة تجارية و49 ألف و578 أرض زراعية و31 ألف و813 أرض بناء.

وتشير بيانات المديرية العامة للطابو والمسح العقاري إلى بيع 70 ألف و587 وحدة سكنية و8 آلاف و64 وحدة تجارية و49 ألف و578 أرض زراعية و31 ألف و813 أرض بناء و13 ألف و101 عقار آخر خلال شهر يناير/ كانون الثاني هذا العام. وشهد الشهر نفسه تغيير ملكية 173 ألف و143 عقار.

وخلال الشهر نفسه تم إجراء 999 ألف و868 إجراء عقاري آخر من بينهم التبرع في سند الملكية والعناية حتى الموت وتقسيم ونقل ورهن شخصي ورهن عقاري زراعي ورهن عقاري سكني وإلغاء رهن شخصي وإلغاء رهن عقاري زراعي وتصنيف ونزع ملكية.

هذا وبلغ إجمالي عائدات هذه الإجراءات العقارية نحو مليار و317 مليون و943 ألف و766 ليرة.