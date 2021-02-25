أنقرة (زمان التركية) – شدد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، على ضرورة إعادة مسجد آيا صوفيا في إسطنبول إلى متحف مرة أخرى.

وفي كلمته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تم عقدها عبر الفيديو كونفرنس، تحدث ديندياس عن الانصياع التام للحقوق الثقافية مفيدا أنه يتوجب تجنب تغيير وضع الآثار الثقافية مهما كانت الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية للدول.

وأضاف ديندياس أنه يتوجب الحصول على موافقة المجتمعات المعنية الثقافية وتقديم معلومات مسبقة للأطراف المعنية بما يشمل أيضا المؤسسات كالأمم المتحدة واليونيسكو من أجل تغيير وضع الآثار.

الوزير اليوناني قال: “تحويل آيا صوفيا إلى مسجد إجراء مناف لمفهوم احترام التراث الثقافي، ونحن وسائر المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى نطالب بإعادة آيا صوفيا إلى وضعها السابق”.

وكان القضاء التركي أصدر في يوليو الماضي قرارًا لفت أنظار العالم بإلغاء تحويل آيا صوفيا إلى متحف، وعودته مسجد كما كان.

يشار إلى أن جو بايدن، دعا خلال فترة ترشحه للرئاسة، الرئيس التركي رجب أردوغان، للتراجع عن قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، قائلًا أدعو الرئيس “أردوغان لعكس قراره بشأن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، وأن يعيده مرة أخرى إلى متحف كما كان من قبل، ويوفر إمكانية زيارته من قبل الجميع بشكل متساوٍ بما في ذلك الأرثوذوكس”.