أنقرة (زمان التركية)ــ انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر فبراير الجاري إلى 95.8، وفق بيانات رسمية.

وبينما كان المؤشر 96.2 في يناير، انخفض بنسبة 0.5 في المائة في فبراير إلى 95.8، بحسب معهد الإحصاء التركي.

جاء الانخفاض في مؤشر الثقة الاقتصادية نتيجة انخفاض مؤشرات الثقة في القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) وقطاع الخدمات والبناء.

ويقترب معدل التضخم النقدي في تركيا من 15 بالمئة.

وانخفض مؤشر الثقة بالقطاع الحقيقي بنسبة 0.3 في المائة في فبراير إلى 108.7، وتراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 1.4 في المائة إلى 100.4، وتراجع مؤشر ثقة قطاع البناء 1.3 في المائة إلى 83.1.

وزاد مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 1.5 في المئة إلى 84.5، وارتفع مؤشر ثقة تجارة التجزئة بنسبة 0.4 في المئة إلى 108.9.

وكانت هيئة الإحصاء التركية التي شكك الكثيرون في بياناتها على مدار السنوات الماضية أعلنت قبل أيام أنها ستصدر بيانات شهرية، بعد أن كانت بياناتها ربع سنوية، حتى تكون معلومتها أكثر دقة ومرتبطة أكثر بالأوضاع الحالية.

ويأتي هذا التحول في نهج عمل الهيئة بعد إقالة جاهد محمد شيرين رئيس الهيئة السابق منتصف هذا الشهر وتعيين أحمد كورشاد دوسدوغرو رئيسًا بالإنابة.

المعارضة اتهمت هيئة الإحصاء التركية بتزييف الحقائق ونشر أرقام وهمية حول البطالة والتضخم والنمو إرضاءا للرئيس رجب أردوغان ولخدمة الأهداف السياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وجائت إقالة رئيس هيئة الإحصاء التركية بعد أشهر قليلة من إقالة رئيس البنك المركزي التركي، والتي تبعها استقالة وزير المالية.

–