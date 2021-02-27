برلين (زمان التركية)ــ حُكم على المدير الإقليمي لحزب العمال الكردستاني، في ألمانيا بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية أجنبية”.

حسين أ، الذي يحمل الاسم الرمزي “شولاك”، ويبلغ من العمر 60 عامًا، قالت المحكمة العليا لولاية كوبلنز إنه كان مسؤولاً عن تنظيم حملات التبرع السنوية والإشراف عليها في مقاطعة ماينز، منذ أغسطس 2015، وقدم موارد مالية للمنظمة مع أنشطة قريبة من حزب العمال الكردستاني وكذلك الحملات. وفق وكلة (دويتشه فيله) الألمانية.

تقرر أن حسين أ تلقى دعمًا ماليًا من حزب العمال الكردستاني مقابل أنشطته، وأن 350 يورو شهريًا أودع في حسابه من قبل حزب العمال الكردستاني عدة مرات.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن المدعى عليه لم يلجأ أبدًا بشكل شخصي إلى العنف والضغط أو المشاركة في التخطيط للهجوم أو تنفيذه كسبب لتخفيف الحكم.

خلال المحاكمة، لم يقبل المدعى عليه الاتهام بأنه كان المسؤول الإقليمي لحزب العمال الكردستاني في ماينز، وقال إنه لم يشارك في أنشطة جمع التبرعات داخل هياكل حزب العمال الكردستاني، وأن “الدولة التركية كانت تنفذ أنشطة إنسانية لدعم المناطق المتضررة. بالهجمات”.

تم القبض على حسين أ وسجنه في 19 مايو 2020، وعقدت أول جلسة استماع له في 8 يناير. في 19 فبراير أدين وحكم عليه بالسجن 3 سنوات و 5 أشهر.