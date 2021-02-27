موسكو (زمان التركية) – قالت دراسة صادرة عن “أوراسيا ديلي مونيتور” إن موسكو تشعر بالقلق من توسع النفوذ التركي في منطقة بحر قزوين بسبب حماس أنقرة لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي العابرة لبحر قزوين، وهو الأمر الذي يمكن أن يقوض قدرة روسيا على السيطرة على تلك السوق.

وفي إطار ردها على ذلك، وسعت روسيا أنشطتها البحرية في بحر قزوين، للإشارة إلى أنها لا تزال قوة لا يستهان بها هناك؛ لأنها قد توقف مثل هذه التدفقات بالقوة، وذلك وفقاً ما نقله موقع “أحوال تركية”.

ويقول كاتب الدراسة بول جوبل، المختص في شؤون آسيا: “إن هذه التصرفات الروسية، بدورها، كانت مصدر قلق لأذربيجان، المستفيد الرئيسي من توسع النفوذ التركي في منطقة بحر قزوين ومؤيد لمزيد من روابط العبور عبر قزوين مع دول آسيا الوسطى. رداً على ذلك، وجهت باكو قوتها البحرية للاستعداد للدفاع عن خطوط الأنابيب وغيرها من البنية التحتية للطاقة في بحر قزوين من هجوم إما من قبل دول أخرى أو من قبل إرهابيين. مثل هذه الاستعدادات لا تعني أن هناك هجمات وشيكة، لكن لها ديناميكيتها الخاصة، لا سيما بالنظر إلى أن الحكومة الأذربيجانية اختارت إعلان ذلك”.

لكن بالنسبة لموسكو لم تقتصر أعمالها في بحر قزوين على قواتها الخاصة. في الأسابيع الأخيرة، أجرت تمرينين مع السفن الإيرانية في الأجزاء الوسطى والجنوبية من ذلك البحر، حيث توجد معظم حقول الهيدروكربون والبنية التحتية للطاقة بين تركمانستان وأذربيجان. وقد تمكنت من القيام بذلك لأن طهران على الأقل قلقة بشأن تداعيات تنامي النفوذ التركي في المنطقة مثل موسكو، على حد تعبير الكاتب.

إيران لا تمتلك أسطولًا كبيرًا في بحر قزوين أو بشكل عام – وفقًا لعدد السفن وحجمها وأسلحتها. لكن في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري أن طهران بدأت في بناء سفن أكبر حجما وأكثر تسليحًا، مما سيساعد في جعل إيران قوة بحرية حقيقية.

ورفض معظم المحللين الروس هذا باعتباره تبجحًا إيرانيًا، لكنهم مع ذلك أشاروا إلى أن موسكو يمكن أن تستفيد من مثل هذا التطور. ففي الخليج العربي، من شأن الوجود الإيراني الأكبر أن يخفف العبء على البحرية الروسية لمواجهة أسطول الولايات المتحدة؛ وفي بحر قزوين، يمكن لقوة إيرانية أكبر أن تحد من انتشار النفوذ التركي وتوفر الحماية لطريق التجارة بين الشمال والجنوب الذي تفضله كل من روسيا وإيران. نتيجة لذلك، يتساءل البعض في موسكو الآن عما يمكن أن تفعله صناعة بناء السفن الروسية لمساعدة طهران، على الرغم من حقيقة أن أحواض بناء السفن الروسية مضطربة للغاية.

وكتب المحلل الأمني في موسكو ألكسندر تيموخين أن اللحظة الحالية تبدو مناسبة لمثل هذا التعاون من وجهات نظر عديدة. يمكن لموسكو أن تزود إيران ليس فقط بمكونات مهمة لقواتها البحرية ولكن أيضًا، إذا كانت طهران مهتمة، بسفن مكتملة.

واشترت إيران بالفعل ثلاث غواصات روسية الصنع، وبالتالي لديها خبرة في الساحات والمعدات الروسية، حسبما أوردت فيزغلياد.

ويقول جوبل: “ومن المزايا التي يمكن أن تمنحها البحرية الإيرانية لروسيا، نوع من النفوذ في الخليج العربي والمحيط الهندي، مما يسمح لموسكو بتفويض الإيرانيين جزءًا من مهمة احتواء الولايات المتحدة التي تتحدث بقوة هناك”، فلا تملك البحرية الروسية القوة الكافية للقيام بذلك بمفردها. كما يبدو من الواضح أن الجانب الروس مهتم أيضًا برؤية إيران تطور وجودها البحري، وإن كان ضمن حدود، باتجاه الشمال.

حيث ترغب موسكو في أن يكون الأسطول الإيراني هناك قويًا بما يكفي لمساعدة روسيا على احتواء تركيا، ولكن ليس بالقوة بحيث يكون في وضع يسمح لها بالترويج لخطط طهران لإمبراطورية إيرانية موسعة تشمل “أرمينيا وتركمانستان وطاجيكستان وغيرها” من الأراضي الواقعة شمالها.

ويؤكد تيموخين أن هذا ليس العامل الوحيد الذي يحد من توسيع مثل هذا التعاون. تريد إيران تطوير صناعة بناء السفن الخاصة بها بدلاً من إجبارها على الاعتماد على روسيا، لا سيما بالنظر إلى أن طهران تتذكر جيدًا أنه في التسعينيات، تحت ضغط من الغرب، توقفت موسكو عن إمداد البحرية الإيرانية. يخشى بعض الإيرانيين على الأقل من أن يحدث هذا مرة أخرى، ولا يريدون تعريض أنفسهم للخطر. ولكن في الوقت نفسه، فإن الإيرانيين الآخرين، الذين يدركون القيود المفروضة على ساحاتهم الوطنية، مهتمون بالتحدث مع الروس أو حتى الصينيين – وقد تكون محادثاتهم مع بكين في هذا الصدد سببًا آخر لموسكو للسعي للترويج لجهودها الخاصة، ووفقًا لتيموخين،

فإن احتمالات برنامج المساعدة الروسي الضخم لتطوير البحرية الإيرانية محدودة للغاية، على الرغم من أن بعض التحركات في هذا الاتجاه قد تكون ممكنة. إذا اشتدت المخاوف بشأن تركيا بشأن طرق بحر قزوين أو التوترات بين الشرق والغرب، فمن المرجح أن تحاول موسكو تأمين موافقة طهران على نفوذ أقوى مما تريده الآن.

إحدى الدلائل على أن موسكو قد تتحرك في هذا الاتجاه هي إحياء الحديث عن مشروع أكثر ضخامة تشارك فيه روسيا وإيران: وهو احتمال بناء قناة بطول 7200 كيلومتر عبر إيران من شأنها أن تنقل البضائع وتسمح بحركة السفن بين البلدين من بحر قزوين إلى الخليج العربي.

من ناحية أخرى، ستكون هذه القناة نعمة للتجارة بين الشمال والجنوب وتقوض مشاريع تركيا بين الشرق والغرب. ومن ناحية أخرى، سيسمح للبحرية الإيرانية بنقل السفن من الخليج العربي إلى بحر قزوين في حالة الضرورة، تمامًا كما نقلت روسيا السفن من بحر قزوين إلى بحر آزوف للضغط على أوكرانيا، وفقاً لمعد الدراسة. لكن حتى لو لم تثمر أي من هذه المشاريع الروسية، فإنها تسلط الضوء على حقيقة أن منافسة موسكو مع تركيا في القوقاز لا تشمل إيران فحسب، بل ذهبت إلى البحر، مما يضيف بُعدًا جديدًا لهذه المنافسة الجيوسياسية.

المصدر: أحوال تركية