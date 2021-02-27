أنقرة (زمان التركية)- قرر النجم التركي، كيفانتش تاتليتوغ، الشهير في الوطن العربي باسم “مهند” حماية نفسه بطريقة خاصة من فيروس كورونا.

تاتليتوغ استبدل الكرفان الذي خصص له إنتاج مسلسله الجديد “حكاية غواصة”، بسيارته الخاصة التي تبلغ قيمتها 750 ألف ليرة تركية.

والوسيم التركي البالغ 37 عاما، معروف عنه حرصه على كل الإجراءات الوقائية منعا للإصابة بالفيروس المستجد، حتى أنه يجري تحليل كورونا بشكل مستمر.

والسيارة الخاصة بتاتليتوغ أو الكرفان، يشبه عربة عسكرية بمظهره. تتميز البطارية بميزة الشحن عبر الألواح الشمسية عندما تكون السيارة في وضع التخييم.

ومسلسل “حكاية غواصة” يشارك في بطولته النجمة التركية أوزجي أوزبرينتشاك.

والعمل يتألف من عدة مواسم، أما الجزء الأول فهو مكوّن من 8 حلقات.

ويجسد كيفانش تاتليتوغ شخصية أرمان، ويتحدث العمل عن فوضى تبدأ بأشعة الشمس التي تودي بحياة الناس. فيسعى أرمان لكشف حقيقة الأمر وسبب حصوله.

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