أنقرة (زمان التركية)- تضمن الإعلان الترويجي للمسلسل التركي “المنظمة” الذي يتحدث عن جهاز المخابرات التركي، ونشره مؤخرًا التليفزيوني التركي “TRT” مشهدا مثيرا للجدل.

ظهر في الإعلان الترويجي مشهد اختطاف أحد المواطنين من على الرصيف في سيارة سوداء، وهو محاكاة للواقع الذي تعيشه تركيا اليوم، حيث يتم اختطاف المعارضين في سيارات سوداء وتنقطع الأخبار عنهم لفترات طويلة.

وخلال مشهد خطف المواطن من على الرصيف، يتم قول عبارة “هناك بعض الأبطال، لا تعرفهم أبدا”.

ونشر عضو مجلس مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم، أحمد فاروق أونسال، الإعلان الترويجي للمسلسل مشيرا إلى أنه يتضمن مشهد اختطاف مواطن مثل ما يحدث في الواقع تماما.

يذكر أن “المنظمة” سيبدأ عرضه في السابع من مارس المقبل. والعمل من بطولة تشاغلار أرطغرل، دنيز بايسال، إيزجي أيوب أوغلو.

وهذا الشهر تم اختطاف ثلاثة طلاب في أنقرة من قبل أشخاص أعلنوا أنهم من ضباط الشرطة، وبعد ضغط شعبي، تم إطلاق سراح الطلاب بعد ساعتين.

الطلاب الثلاثة هم بيازيد علي بيرك أيدوغان المدير الإقليمي لحزب العمال التركي (TIP) والطالب بجامعة يلدريم، وأعضاء التجمع الطلابي في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة، أوغورجان باينال وسينا ​​بادملي.

ويقول بيازيد أيدوغان إنه بعد خروجه من منزله في العاصمة أنقرة، اقترب منه 3 أشخاص وطلبوا هويته ثم أجبروه على ركوب سيارة.

ويتابع أيدوغان في تصريح لموقع (أحول تركية): “لقد فهمت أنني تعرضت للاختطاف عندما وصلنا إلى مخرج أنقرة، وعندما حاولت إبلاغ المحامي الخاص بي في السيارة، تم أخذ هاتفي وضربي”.

وأوضح أيدوغان أن المختطفين قالوا له “نحذرك في الوقت الحالي، ولكن بعد ذلك سنقتلك”، مشيرا إلى أن الضغط المتزايد على المعارضة في تركيا، يجعل الناس تشعر بالغضب وليس الخوف.

في النهاية تُرك بيازيد أيدوغان، في حقل في منطقة غولباشي بعد تعرضه للضرب، كما عثر على تُرك أوغوركان بينال، الطالب في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة، في منطقة بورساكلار، اما سينا باديملي فعثر عليه في منطقة سينكان.