أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في تركيا، اليوم الثلاثاء اعتقال 68 شخصا، من بينهم عسكريون في الجيش، في حملات أمنية متزامنة شملت 10 ولايات مركزها العاصمة أنقرة.

وكانت نيابة أنقرة أصدرت قرارات اعتقال بحق 68 شخصا من بينهم عقيد وأربعة برتبة مقدم وعقيد متقاعد ونقيب تم فصله من الوظيفة، وطالب عسكري سابق.

ومن بين المدنيين المعتقلين مدرس وخبير طب جنائي ومساعد مدير تنفيذي وشخصان من أصحاب المهن الحرة، وذلك بدعوى ارتباطهم بحركة الخدمة.

وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، في حين أن المعارضة تقول بأنها كانت مدبرة من قبل أردوغان وحلفائه من القوميين اليمينيين واليساريين (حزب الحركة القومية وحزب الوطن) من أجل التخلص ممن سيقفون أمام تأسيس نظام استبدادي جديد.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.