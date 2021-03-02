أنقرة (زمان التركية) – تشير إحصاءات النمو في تركيا خلال عام 2020 إلى نمو الاقتصاد التركي بنحو 1.8 وفق ما كشفت هيئة الإحصاء التركية.

ووفق الإحصاءات الرسمية حقق الاقتصاد نموا بنحو 5.9 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 16.8 في المئة مقارنة بالعام السابق ليسجل 5 ترليونات و47 مليار و909 ملايين ليرة.

وفي عام 2013 بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي مستويات قياسية بتسجيله 12 ألف و519 دولارا، غير أن نصيب الفرد من الدخل القومي تراجع إلى 8 آلاف و599 دولارا (60 ألف و537 ليرة) خلال عام 2020.

وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى بلوغ دخل الفرد السنوي في تركيا نحو 9 آلاف و42 دولارا، بينما تشير إحصاءات هيئة الإحصاء التركية إلى بلوع دخل الفرد السنوي 9 آلاف و127 دولارا.

وارتفعت أيضا معدلات الفائدة والبطالة والتضخم بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية في النصف الثاني من عام 2018، إذ توضح بيانات البنك الدولي أن الدخل القومي لتركيا خلال عام 2002 كان يقدر بـ238 مليار دولار.

وخلال الأزمة الاقتصادية عام 2001 تراجع دخل الفرد في تركيا بنحو 27 في المئة مقارنة بالعام السابق ليسجل 3 آلاف و84 دولارا.

لاحقا ارتفع متوسط دخل الفرد في تركيا بشكل مستقر باستثناء التراجع الذي شهده عام 2009 بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2013 ببلوغه 12 ألفا و480 دولارا.

ومنذ ذلك العام أخذ الدخل القومي في التراجع ليعود إلى ما كان عليه قبيل الأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية.

يشار إلى أن التضخم النقدي في تركيا ارتفع بشكل كبير ليقترب من 15 بالمئة، في حين تقول الحكومة إنها تهدف لخفضه الى 5 بالمئة مع حلول نهاية العام الحالي.