أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية إرسال 260 طنا من مستلزمات الغذاء والنظافة إلى الجيش اللبناني.

وذكرت الدفاع التركية في بيان أن السفير التركي لدى بيروت، هاكان شاكيل، والمستشار العسكري، بايرام بايان، كانوا في استقبال سفينة اسكندرون للدعم اللوجستي التي وصلت بيروت وعلى متنها 260 طن من مستلزمات الغذاء والنظافة.

وأشارت الدفاع التركية في بيانها إلى حديث العميد إلياس يوسف، الذي شارك في حفل التسليم ممثلا عن الجيش اللبناني، عن كون تلك المساعدات رمزا للتضامن بين جيشي البلدين وأنها تحمل قيمة كبيرة بالنسبة لهم.

وأدرجت تركيا لبنان في “برنامج المساعدة العسكرية الخارجية التركي” عام 2015.

وتعهدت تركيا، خلال مؤتمر “روما 2” مارس/آذار 2018، بدعم القوات المسلحة اللبنانية عبر توسيع مساعداتها العسكرية للمؤسسات الأمنية اللبنانية في السنوات المقبلة.

كما تعهدت بتقديم معدات عسكرية، بقيمة 7 ملايين دولار، إلى “الفوج النموذجي” (قوات خاصة لبنانية) الذي سيتم إنشاؤه في جنوبي لبنان فور إبرام الاتفاقات اللازمة.

وتشارك تركيا في قوات “يونيفيل” البحرية المعنية بمراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

ويأتي لبنان على رأس قائمة المطامع التركية، بحسب ما تعكس آراء المحللين السياسيين والإعلاميين والمشهد على الأرض، حيث تحظى تركيا بولاء كبير من التيار السني في لبنان، والذي انتفض العام الماضي لمجرد أن أحد الإعلاميين شتم الرئيس التركي رجب أردوغان، حيث خرجت مظاهرات منددة وتطالب بمحاكمته.