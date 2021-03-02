أنقرة (زمان التركية)- قالت تقارير رياضية مصرية، إن لاعب كرة القدم المصري، مصطفى محمد، المحترف حاليًا مع فريق “جالطة سراي” التركي، تفوق على كل من محمد صلاح وصلاح سليم أشهر لاعبين مصريين احترفا في الدوري الأوربي.

موقع “كورا 11” المصري قال في تقرير إن مصطفى محمد القادم من صفوف نادي الزمالك أحرز 6 أهداف حتى الآن مع جالطة سراي التركي، وتعد هذه أفضل بداية للاعب مصري محترف.

وأضاف الموقع المصري أن المصريين يواصلون كتابة تاريخ بلادهم في أوروبا، وآخر هؤلاء هو مصطفى محمد، الذي تخطى أرقام الأسطورة الحية محمد صلاح في بداياته.

ويتابع التقرير: “بعد أن وصل مصطفى محمد لإجمالي 6 أهداف مع جالطة سراي، أصبح مصطفى أول لاعب كرة قدم مصري محترف يحقق ذلك عبر التاريخ. صلاح الذي كان محترفًا مع بازل، كان قادرًا على تسجيل هدفين فقط في أول 6 مباريات له.وأكد أن مصطفى محمد سيكون نجما عالميا بسبب أدائه المميز.

وكان تقرير لصحيفة “المصري اليوم” قال منتصف الشهر الماضي إن مصطفى محمد يتخطى رقم الأسطورة صالح سليم في الدوريات الأوروبية الذي احترف في النمسا خلال ستينيات القرن الماضي.