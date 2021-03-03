أنقرة (زمان التركية) – تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي في تركيا إلى المرتبة 74 من أصل 192.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي في تركيا بنحو 528 دولار مقارنة بعام 2019 رغم وعود الحكومة بارتفاعه إلى 25 ألف دولار.

وتفوقت العشرات من الدول من بينها بلغاريا ورومانيا وكازخستان وأوروجواي وبولندا وناورو على تركيا فيما يخص نصيب الفرد من الدخل القومي الذي بلغ في تركيا 8599 دولار خلال عام 2020 المنصرم.

المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي ومستشارة الخزانة السابق، فائق أوزتراك، قال إن الدخل القومي تراجع العام الماضي بنحو 44 مليار دولار وأن إجمالي التراجع منذ عام 2013، الذي انتقلت فيه تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي، وحتى يومنا هذا بلغ 241 مليار دولار.

وأشار أوزتراك إلى تراجع الدخل القومي خلال العام الماضي إلى 717 مليار دولار بعدما كان يبلغ 958 مليار دولار خلال عام 2013 قائلا: “في عام 2013 الذي أطلق فيه أردوغان عملية تأسيس نظامه حكمه الفردي كان نصيب الفرد من الدخل القومي 12 ألف و340 دولار. وفي عام 2020 تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 8 آلاف و599 دولار. أي أن المواطن فقد 3 آلاف و983 دولار خلال سبع سنوات”.

وذكر أوزتراك أن الدخل القومي لتركيا تراجع إلى ما قبل عام 2008 وأن تصيب الفرد من الدخل القومي تراجع إلى ما قبل عام 2007 قائلا: “كدولة فقدنا 12-13 عاما فجأة. تركيا أصبحت أكثر استدانة ولا تمتلك رصيد كاف مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات”.

هذا وأكد أوزتراك أنه لا فائدة من نمو غير دائم ويتضخّم بالقروض مفيدا أن السياسات، التي أسقطت الاقتصاد في شباك الفائدة ومؤشر العملات الأجنبية، عاودت الإضرار بدخل الشعب من جديد.