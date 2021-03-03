أنقرة (زمان التركية) – قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، إن تركيا توقفت عن توجيه الإهانات إلى بلاده وقدمت بعض التأكيدات إلى الاتحاد الأوروبي، لكن العلاقات ستظل هشة إلى أن تتخذ أنقرة إجراءات ملموسة.

تصريحات لودريان جاءت عقب اتصال مرئي تم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، بعد قطيعة دامت 5 أشهر.

ووصف لورديان انسحاب سفينة “أوروتش رئيس” التركية من شرق البحر المتوسط وبدء تركيا محادثات استكشافية مع اليونان بـ”الخطوات الإيجابية”.

الوزير الفرنسي شدد على أن العلاقات مع أنقرة لا تزال هشة بسبب قائمة الخلافات الطويلة جدا، لكنه في الوقت ذاته أكد أنهم يريدون علاقات صحية مع تركيا.

وكان أردوغان قد أعرب عن ثقته بأن التعاون بين تركيا وفرنسا سيوفر إمكانات كبيرة جدا.

يشار إلى أن اتصال أردوغان بنظيره الفرنسي يأتي قبيل القمة الأوروبية، المقررة هذا الشهر والتي تتضامن فيها باريس مع مطالب اليونان بتوقيع عقوبات على تركيا، إذا لم تلتزم بالتهدئة في شرق المتوسط.

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