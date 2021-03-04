أنقرة (زمان التركية)- أصبح كريستيانو رونالدو، أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يتجاوز 20 هدفًا في المواسم الـ 12 الماضية.

كريستيانو رونالدو، الذي كانت مسيرته مليئة بالنجاحات الكروية ويلعب حاليًا في نادي يوفنتوس الإيطالي، سجل الهدف الأخير في المباراة التي تغلب فيها فريقه على سبيتسيا 3-0، محطما رقما قياسيا جديدا.

وفي بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، أصبح اللاعب البرتغالي الذي تجاوز 20 هدفًا في المواسم الـ 12 الماضية أول لاعب يحقق ذلك.

ومع بلوغه 20 هدفًا هذا الموسم، فإن هدف رونالدو هو أن يكون هداف الدوري الإيطالي.

اللاعب المتمرس الذي وصل إلى المراكز الـ 17 الأولى في البطولات المختلفة في مسيرته يريد تحقيق ذلك في إيطاليا أيضًا.

حطم النجم رقمه القياسي بتسجيله 48 هدفا في موسم واحد مع ريال مدريد في 2014-2015.

وظل كريستيانو رونالدو، الذي سجل 21 هدفا في موسمه الأول مع يوفنتوس، خلف فابيو كوالياريلا الذي كان في المركز الأول برصيد 26 هدفا في سامبدوريا.

ودق كريستيانو رونالدو شباك الخصم 31 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2007-2008، عندما كان يرتدي قميص مانشستر يونايتد، وأصبح صاحب الحذاء الذهبي.

كرر البرتغالي هذا النجاح 3 مرات في ريال مدريد (2010-11 ، 3 ، 2013-14 ، 2014 ، 15).

وكان النجم، صاحب صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفا، على رأس قائمة الهدافين 7 مرات في كأس أوروبا رقم 1 على مستوى الأندية.