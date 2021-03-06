أنقرة (زمان التركية)- أعلنت السلطات في تركيا اعتقال 40 شخصًا بينهم طلاب عسكريون سابقون، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

العملية الأمنية استهدفت 7 ولايات تركية على رأسهم العاصمة أنقرة، وأسفرت عن اعتقال 40 شخصا.

من بين المعتقلين 19 ضابطًا وضابط صف، لا يزالون في الخدمة بقيادة القوات البحرية و30 طالبًا عسكريًا مفصولين ومدني واحد.

ووجهت إلى الجميع تهمة الانتماء لحركة الخدمة، التي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، فيما تنفي الحركة وتطالب بتحقيق دولي في القضية.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.