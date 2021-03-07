أنقرة (زمان التركية)- قال جيفري بيات، سفير الولايات المتحدة في أثينا، إن بلاده مستعدة لبيع طائرات حربية حديثة من طراز F-35 إلى اليونان.

خلال مؤتمر صحفي في أثينا، أعرب بيات عن أن واشنطن تتطلع إلى التعاون في بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إذا قررت اليونان استثمار ذلك.

وتابع بيات “نحن مستعدون لبيع طائرة إف -35 لليونان عندما تكون جاهزة”.

وأضاف بيات، أن شركة لوكهيد مارتن المصنعة لطائرات إف -35 ستظل بحاجة إلى ما يصل إلى خمس سنوات لتطوير البنية التحتية المطلوبة في اليونان.

وذكر بيات أن تحويل 84 طائرة مقاتلة من طراز F-16 في سلاح الجو اليوناني إلى Viper من قبل شركة لوكهيد مارتن الأمريكية سيساعد في هذه العملية.

وشدد بيات على أن الاستحواذ على الفرقاطات التي اقترحتها الولايات المتحدة للبحرية اليونانية سيساهم أيضًا في تعميق العلاقات الاستراتيجية بين اليونان والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنهم لا يبيعون المعادن فقط.

يأتي ذلك بينما لا تزال واشنطن ترفض حصول تركيا المقالات الشبح.

يذكر أنه بعد شراء أنقرة أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية اس-400، أزالت الولايات المتحدة تركيا من برنامج التصنيع المشترك للطائرات المقاتلة إف -35 في عام 2019، مشيرة إلى المخاطر الأمنية على هندسة أسلحة الناتو.