أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بالسجن 9 سنوات على سيدة تركية، ولم تراعي في الحكم طفلتها التي لم تتم بعد عامها الأول بالمخالفة للقانون.

الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في جوروم، قضت بالسجن على سيدة تدعى ياسمين مليزجي، تقبع في سجن سنجان بالعاصمة أنقرة منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بهمة بالانتماء لحركة الخدمة.

مليزجي دخلت السجن منذ شهر ونصف لحين نظر الدعوى المرفوعة ضدها برفقة رضيعتها صائمة البالغة حاليا من العمر 10 أشهر.

واعتقلت السيدة برفقة زوجها، قاسم مليزجي، في أنقرة، ووجه لهما تهمة استخدام تطبيق بايلوك، الذي تعتبره السلطات دليل على الانتماء لحركة الخدمة والمشاركة في محاولة انقلاب 2016.

وفي تمام الثانية ظهرا بتوقيت تركيا اليوم حضرت مليزجي البالغة من العمر 29 عاما جلسة المحاكمة عبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد، حيث قضت المحكمة بحبس مليزجي 9 سنوات بحجة الانتماء لحركة الخدمة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون التركي رقم 5275 ينص على عدم اعتقال وحبس النساء الحوامل واللاتي وضعن حملهن مؤخرا، وفي حال صدور حكم نهائي يتوجب إرجاء تنفيذ الحكم لحين بلوغ الطفل من العمر ثمانية عشر شهرا.

وتمتنع السلطات التركية عن تطبيق هذا القانون على النساء المعتقلات في إطار تحقيقات حركة الخدمة والتنظيمات الكردية.