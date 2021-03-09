أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن جهود حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي، رجب أردوغان، وشريكه حزب الحركة القومية في تحالف الجمهور الحكم تهدف للقضاء على تحالف الأمة المعارض.

واتهم كليتشدار اوغلو في حوار مع صحيفة (جمهوريت) أردوغان بأنه يحول المواطنين الأكراد في تركيا إلى أعداء بسبب سياساته الإقصائية، وقال محذرًا: “هذا يعني وضع الديناميت في قاع سلامنا الاجتماعي. لدينا جميعا عمل شاق وجهد في إقامة ونمو وتنمية هذا البلد”.

وتابع كيليتشدار أوغلو: “كلنا نريد الديمقراطية في هذا البلد. أولئك الذين يؤيدون الديمقراطية شكلوا تحالفا أطلقوا عليه (تحالف الأمة). تريد تدمير هذا، تقوم ببعض الهندسة السياسية من أجله. أنت تطور بعض المشاريع حسب رأيك”.

وقال زعيم المعارضة إن مشكلة أردوغن في أنه لا يوجد حوله كوادر مؤهلة، بينما هناك “كادر من مقاتلي الحزب يلتفون حوله، بعضهم سياسيون وبعضهم موظفون حكوميون مثل فخر الدين ألتون. إذا كان الشخص الذي يدير الدولة محاطًا بمقاتلين حزبيين بدلاً من كوادر مؤهلة، فإن الحاكم ينفصل عن واقع البلاد. لأن من يقولون (نعم يا سيدي) يخفون عنه المشاكل ويقولون له كل شيء على ما يرام هناك. لم يبق من يخبر أردوغان بالحقيقة”.

وفي إشارة إلى محاولات القضاء على تحالف الأمة المعارض، شدد كيليتشدار أوغلو على أن حكومة أردوغان تبحث عن كيفية تمزيق حزبي “الخير-السعادة”، ويعتقدون أنهم قادرون على كسر “تحالف الأمة”.

كما أشار كيليتشدار أوغلو على أن الشعب التركي عازم على إقصاء أردوغان وحكومته من السلطة.

وفي الوقت الحالي يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الشريك في تحالف الأمة المعارض لحملة واسعة لإقصائه من الساحة السياسية، وفتحت السلطات تحقيقات جنائية مع 9 نواب عن الحزب في البرلمان قد تسفر عن رفع الحصانة عنهم، فيما أطلق حزب الحركة القومية دعوة لحل الحزب الكردي يسانده فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.