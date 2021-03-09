القاهرة (زمان التركية)ــ تسبب الشاب المصري عزام سيد من محافظة بنى سويف، فى إسعاد أسرة تغيب عنها الوالد لمدة 3 سنوات.

وقال عزام سيد، إنه خلال عودته من القاهرة بالطريق الصحراوى الغربى عثر على رجل فى حالة يرثى لها يسير على الأقدام على الطريق الصحراوى. ووقف بسيارته وتحدث مع الرجل إلا أنه لم يستطع التعرف على هويته نظراً لأنه غير مدرك. وفق ما قال لموقع “اليوم السابع”.

اصطحب الشاب عزام الرجل إلى شقة للمبيت فيها، بعد أن نشر صورته على الفيس بوك، ليفاجئ باتصال هاتفي من شخص يخبره بأن الرجل الذى عثر عليه من أسرته ويدعى عنتر نجم، ومتغيب منذ 3 سنوات.

توجه عزام مع الرجل إلى منزله وتعرف إلى أسرته، حيث أنه أب لأربعة أطفال أصغرهم طفل عمره 3 سنوات ونصف، وأكدت الأسرة أن الرجل كان يمر بأزمة نفسية وترك المنزل وفشلت أسرته فى العثور عليه.

وقال عزام: «فور وصولنا لمنزله قامت أسرته باستقباله أفضل استقبال»، موضحاً: «لا أعلم هذه الصدفة العجيبة التي أوصلتنا خلال ساعات معدودة لأسرته، بل لم أتوقع أن نصل إليها بتلك السرعة، وكان هدفي الوحيد هو وضعه في مكان آمن يحميه من الشوارع».