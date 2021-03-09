أنقرة (زمان التركية)- أدان زعيم حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو، الاعتداء على الصحفي المعارض، لفانت جولتاكين.

وقال كيليتشدار أوغلو إنه “من غير المقبول أن يتعرض الصحفي للتهديد أو الهجوم لأنه عبر عن أفكاره. كل يد مرفوعة ضد صحفي تعني أنها ضد الديمقراطية”.

ووجه كيليتشدار أوغلو تحياته إلى جميع العاملين في مجال الإعلام والصحفيين الذين يعبرون عن آرائهم بحرية، مشيرا إلى أنهم طالما لا يبيعو أقلامهم، سيكون الجميع معهم، بغض النظر عمن ينتقدوه.

وأكد زعيم المعارضة التركية على أن “الإعلام الحر” هو ما ينقص تركيا.

وتعرض الصحفي التركي المعارض، لفانت جولتاكين، مساء أمس الإثنين للاعتداء من قبل 25 شخصا أمام مبنى قناة “هالق تي في” التركية.

جولتاكين الذي أوضح أنه كان ذاهبا للقناة من أجل المشاركة في إحدى البرامج، قال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لقد تعرضت للهجوم من قبل مجموعة من 25 شخصًا أمام القناة، أنا بخير الآن.

كمت أوضح الصحفي المعارض أنه تلقى في السابق تهديدات من قيادات تنتمي لحزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم.