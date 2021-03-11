أنقرة (زمان التركية) – سجل عجز الحساب الجاري في تركيا نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما بلغ إجمالي العجز الجاري السنوي نحو 36.6 مليار دولار.

وتراجع العجز الجاري خلال يناير/ كانون الثاني هذا العام بنحو 166 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجل مليار و867 مليون دولار. وشهد الشهر نفسه دخول أموال مجهولة المصدر بقيمة 3.8 مليار دولار.

ولعب تراجع عجز التجارة الخارجية في ميزان المدفوعات بنحو مليار و404 مليون دولار الدور الأكبر في عجز الحساب الجاري خلال يناير الماضي مسجلا مليار و913 مليون دولار على الرغم من تراجع المدخلات من ميزان الخدمات بنحو مليار و118 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 455 مليون دولار دورا في هذا التراجع.

وفق بيانات البنك المركزي التركي سجل حساب المعاملات الجارية باستثناء الذهب والطاقة فائضًا بنحو 3 مليار و24 مليون دولار خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، غير أنه حقق فائض بنحو مليار و177 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الجاري.

وتراجع صافي دخل السياحة ضمن ميزان الخدمات بنحو 739 مليون دولار ليسجل 487 مليون دولار.

وكان يناير/ كانون الثاني من العام الماضي قد شهد دخول أموال مجهولة المصدر بقيمة 1.2 مليار دولار غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الشهر نفسه من العام الجاري لتسجل 3.8 مليار دولار.

تراجع الاستثمارات المباشرة وزيادة المحافظ الاستثمارية

في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي بلغ صافي عائدات الاستثمارات المباشرة نحو 892 مليون دولار، غير أن هذه النسبة تراجعت خلال الشهر نفسه من العام الجاري لتسجل 194 مليون دولار.

كما تراجعت المحافظ الاستثمارية بنحو 62 مليون دولار، غير أنها ارتفعت خلال الشهر نفسه من العام الجاري بنحو 4 مليار و830 مليون دولار.

وفيما يخص إصدار السندات بالخارج بلغ صافي قروض البنوك 857 مليون دولار، في حين بلغ صافي قروض الحكومة العامة 3.5 مليار دولار.

هذا وشهد الاحتياطي الرسمي زيادة بنحو 3 مليار و570 مليون دولار خلال هذا الشهر.