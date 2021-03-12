أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية أمس الخميس أن الشرطة أوقفت 13 شخصا على خلفية شعارات رددوها في احتجاجات اليوم العالمي للمرأة.

وقال برلماني من المعارضة إنهم احتجزوا لإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أسبوع من تعهد الرئيس بحماية حرية التعبير.

وذكر مكتب الحاكم المحلي أن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر التوقيف بعد تسجيل مصور لمجموعة تردد شعارات مناهضة للرئيس أثناء مسيرة في إسطنبول في الثامن من مارس 2021.

وأضاف أنه تم القبض على 13 شخصا، أحدهم قاصر بين 18 شخصا تم تحديد هويتهم.

وتعهد أردوغان الأسبوع الماضي بأن تشجع حكومته حرية التعبير والحق في المحاكمة النزيهة بموجب خطة عمل تبنتها الحكومة قال منتقدوها، إنها عجزت عن معالجة المخاوف من انحسار حقوق الإنسان في تركيا.

وقالت جمعية المحامين التقدميين على “تويتر” إن السلطات اعتقلت 12 امرأة في مداهمات للمنازل للاشتباه في إهانتهن الرئيس.