أنقرة (زمان التركية)ــ لقي 8 أشخاص مصرعهم في هجوم نُفِّذ بسيارة مفخخة في ولاية هرات غربي أفغانستان.

وقال حاكم هرات سيد وحيد كاتالي للصحافة إن المهاجم استهدف مركز الشرطة في منطقة جنك في هيرات بسيارة مفخخة.

وقال كاتالي إن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم مدنيون وإصابة 53 آخرين، وقال إن العديد من المنازل في المنطقة تضررت جراء عنف الانفجار.

وأعلن مستشفى هيرات الحكومي أن 6 من المصابين في حالة خطرة.

بينما لم تيعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، ألقى المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أرين باللوم على طالبان.

وفي الهجوم المسلح الذي نفذه مسلحو طالبان في ولاية قندوز شمال أفغانستان، قتل 6 جنود وأصيب جنديان.

وقال نائب مجلس محافظة قندوز عبد الأحد توريال كاكار للصحافة إن المسلحين نفذوا هجوما مسلحا على نقطة عسكرية في منطقة خان آباد بقندوز.

وأشار كاكار إلى مقتل 6 جنود وإصابة جنديين في الهجوم.

وذكر النائب كاكار أن 5 مسلحين قتلوا في الاشتباك الذي أعقب الهجوم.

وزعم البيان الصادر عن حركة طالبان إصابة مسلحين اثنين في الاشتباك الذي أعقب الهجوم.

من ناحية أخرى، تواصل لجنتا المفاوضات الأفغانية وطالبان المرحلة الثانية من محادثات السلام في الدوحة عاصمة قطر، من أجل إنهاء العنف المستمر في البلاد منذ سنوات.