أنقرة (زمان التركية)- فاز فريق بشكتاش التركي على نظيره بلدية إسطنبول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والمباراة التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع الـ 30 من الدوري التركي الممتاز، انتهت بتسجيل 5 أهداف للفريقين.

وسجل أهداف بشيكتاش سايل لارين في الدقيقة 42، والينتون سوزا سيلفا في الدقيقة 68، وجوزيف دي سوزا في الدقيقة 84.

أما هدفي بلدية إسطنبول فسجلهما دنيز توروتش في الدقيقة 52، ودمبا با في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة تصدر بشكتاش الدوري التركي بإجمالي نقاط 63.

أما بلدية إسطنبول فيأتي في المركز الـ16، بإجمالي نقاط 29.