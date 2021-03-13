القاهرة (زمان التركية)ــ نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ فاعلية تحت عنوان “أوضاع المرأة في مناطق النزاع، وبالأخص في العراق، وسوريا، واليمن.” بمشاركة ناشطات وحقوقيات متحدثات من العراق، وسوريا، واليمن.

وعقدت الندوة على هامش الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، وهي الفاعلية الثانية من ضمن سلسلة فعاليات شهر المرأة.

أدارت الندوة مارينا صبري، الباحثة بوحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسة ماعت، والتي عبرت عن أسفها علي ما يحدث للنساء في مناطق النزاع، وما تتعرض له نساء الأقليات الأكراد والإيزيديات، على يد جماعة الحوثي في اليمن، وداعش في سنجار وقلت إنها “مدعومة من تركيا”، وانتهاكات التدخلات العسكرية التركية و دعمها للفصائل الارهابية في شمال شرق سوريا.

وافتتح الفاعلية، أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، حيث أكد من خلالها استمرار مؤسسة ماعت في كشف الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الإرهابية والدول الداعمة لها بحق النساء في دول النزاع مشيرا إلى أن النساء في شمال سوريا وشمال اليمن وكذلك المرأة الايزيدية من أكثر النساء اللاتي عانين من التعذيب والاختفاء وسوء المعاملة وعدم الرعاية ووصل الأمر إلى القتل .

ثم تحدثت السيدة كفى هاشلي، وهي صحفية وحقوقية يمنية وشاركت بوقائع عن الانتهاكات التي ترتكب في حق المرأة اليمنية، وبالأخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أشارت إلي أن عند اعتقال سيدة، ولديها أطفال، أطفالها ايضاً يعاقبون معها في السجون، وصرحت أنه تم اعتقال أكثر من 290 سيدة من قطاع التربية والتعليم لانهم، اعترضوا على المناهج الجديدة التي تحتوي علي كم هائل من التطرف، وهي مناهج تم وضعها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية.

وأشارت إلى أن جميع المراصد التي تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان هي في العاصمة صنعاء، وبالتالي فهي خاضعة لسيطرة الحوثيين.

ثم شاركت السيدة ريهام حسن، وهي شاهده وعضو إدارة رابطة دعم المرأة الإيزيدية، وتحدثت عن وضع المرأة في سنجار. وصرحت أنه تم اختطاف 7000 امرأة وفتاة بعد دخول داعش العراق.

كما أكدت أن تركيا هي من تساعد داعش على القيام بهذه الانتهاكات ، كما أشارت أن هناك محاولات لمحو ديانة كاملة من علي وجه الأرض، وهي الديانة الإيزيدية.

وكانت المتحدثة الثالثة، روشين مصطفي، وهي حقوقية وعضو منظمة حقوق الإنسان في عفرين. وشاركها في الكلمة مريم عصمت عثمان، وهي ضحية وشاهده من عفرين.

في البداية، تحدثت روشين، وصرحت أن هناك تعتيم إعلامي على ما يحدث من انتهاكات للمرأة في عفرين.

وأكدت أنه تم اختطاف أكثر من 1000 امرأة، ومن تحررت منهن كان مقابل فدية مالية.

وفي النهاية، شاركت مريم، ما تعرضت له بعد الاحتلال التركي، حيث تم اقتحام منزلها، واعتقلت هي وابنتها وحفيدتها.

وتم التحقيق معهن تحت التعذيب الشديد الذي استمر لساعات طويلة، وتم تهديدهن بالاغتصاب.

وأكدت أن هناك العديد من الأطفال في السجون، وأشارت أن بعض النساء انجبت أطفالهن في السجون.

كما دارت المناقشات بين المتحدثين والمشاركين، حول كيفية مواجهة الاحتلال التركي ومعاقبتهم دولياً، حيث تساءل أحد المشاركين من العراق، عن دور المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب بحق المرأة وغيرها ، على يد الاحتلال التركي. ووصف ذلك بـ “التبجح التركي”. وفي مداخلة لأحد المشاركين، أشار فيه إلى انهم اتهام الحوثي سلطان زابن باغتصاب أكثر من 100 امرأة وتعذيبهن، وتسأل إذا كان هناك إمكانية لتقديم هذه القضايا لمحكمة الجنايات الدولية.

وذكر أحد المشاركين الاخرين، إن زعيم ميليشيا اللواء سلطان سليمان محمد الجاسم، الشهير بأبو عمشة، قام باختطاف نساء مقابل فدية، وتسأل كيف يمكن معاقبته طبقاً للقانون الدولي الإنساني.

وقامت السيدة زيان محمد، بمداخلة حدثتنا فيها عن ما حدث من انتهاكات للإيزيديين في العراق، على يد داعش. وأكدت أن ما حدث في 2014، كان إبادة جماعية للإيزيديين.