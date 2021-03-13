أنقرة (زمان التركية)- توفيت ليوم السبت والدة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، نبأ وفاة سيرفيت صويلو والدة وزير الداخلية التركي، عبر تدوينة على حسابه على موقع تويتر.

وقال قوجا في تدوينة: “نالت والدة وزير الداخلية السيد سليمان صويلو رحمة الله. أتمنى الرحمة من الله على الفقيدة، والصبر لأخينا السيد سليمان وعائلته”.

انهالت التعازي على وزير الداخلية التركي من عدد من الوزراء وقيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكان أول المعارضين المعزين في وفاة والدة سليمان صويلو، زعيم حزب السعادة تمل كرم الله أوغلو، وقال في تغريدة “رحمة الله على السيدة سيرفيت صويلو. والدة وزير الداخلية سليمان صويلو. أتمنى الصبر والعزاء إلى صويلو وعائلته. أرقدي في سلام”.