أنقرة (زمان التركية)- يستعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإجراء تغيير جذري بمجلس الوزراء وحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه.

حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اللذان يهدفان إلى الذهاب إلى الانتخابات المتوقع إجراؤها في عام 2023 بهيكل حزبي قوي، سيعطيان الأولوية للأسماء التي ستجذب الانتباه.

وبحسب الكواليس السياسية في تركيا، فإنه من المتوقع عودة بيرات ألبيراق إلى المشهد السياسي مجددا، بعد استقالته من وزارة الخزانة والمالية التركية، حيث سيتم تعيينه في منصب بحزب العدالة والتنمية.

كما من المقرر أن يتم إقالة وزير التربية الوطنية ضياء سلجوق، لأن أردوغان سيجري تغييرًا في وزارة التربية الوطنية لأسباب مثل “فشل التعليم عن بعد في تحقيق النجاح المطلوب”.

ومن المتوقع أيضا تغيير وزير الصحة، فخر الدين قوجا. وتشير توقعات إلى أن قوجا سيعينه أردوغان في المجلس الاستشاري الرئاسي الأعلى بسبب جهوده خلال فترة الوباء.

كما أنه من المتوقع أن يتم إعادة رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، إلى المشهد أيضا من خلال منصب في مجلس الوزراء، أو ربما سيكون مساعد أردوغان.