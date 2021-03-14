أنقرة (زمان التركية) – أبدت تركيا انزعاجا بعد نشر السيرة الذاتية للمفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن ملهم حركة الخدمة.

المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكسوي، أصدر بيانا غاضبا حول كتاب ” Fethullah Gulen: A Life of Hizmet” الذي ألفه البروفيسور الأمريكي جون بال ويتناول السيرة الذاتية لفتح الله كولن وتمت ترجمته إلى اللغة اليونانية.

وذكر أكسوي أنه تم الترويج لفتح الله كولن مؤخرا خلال برنامج تلفزيوني وفعالية عبر الإنترنت في اليونان، في إشارة منه إلى ندوة عبر تطبيق زوم للتعريف بكتاب جون باول عن سيرة كولن الذاتية، معتبرا أن: “هذه خطوة خطيرة لا يمكن تبريرها تحت مظلة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي”.

أكسوي اعتبر أن اليونان أصبحت الملاذ الآمن للمنتمين إلى حركة الخدمة، كما أشار إلى مراقبة السلطات التركية لهم داخل اليونان قائلا: “بإمكان المنتمين إلى منظمة فتح الله كولن التجول داخل اليونان بحرية، كما يمكن لمنظمات المجتمع المدني التابعة لها إجراء فعاليات إغاثية للفارين إلى اليونان. وبجانب هذه المنظمة تواصل التنظيمات الإرهابية الأخرى كالعمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي فعالياتها داخل اليونان”.

هذا ودعا أكسوي الحكومة اليونانية إلى الاستجابة لطلبات تجميد أملاك المنتمين إلى حركة الخدمة في اليونان وتسليمهم إلى تركيا.

وكانت الحكومة التركية صادرت الصحف والقنوات التلفزيونية ودور النشر والمؤسسات التعليمية التابعة لحركة الخدمة داخل تركيا، بعد انقلاب عام 201‪6 الذي تتهم حكومة الرئيس رجب أردوغان الحركة بتدبيره بينما تنفي الخدمة وتطالب بأدلة واقعية وتحقيق دولي.