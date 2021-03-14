أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة أجراها علماء في علم سلوكيات الطيور في أسبانيا أن الطيور أصبحت تهدل بشكل أكثر بالمدن منذ بداية جائحة كورونا.

وذكرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Proceedings of the Royal Society B، أن الطيور المقيمة بالمدن والمعتادة على ضوضائها وصخبها وجدت أنفسها فجأة في مدن صامتة وخالية بسبب حظر التجوال المفروض في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد أوسكار جوردو، الباحث في المعهد الكتالوني لعلم الطيور، أن الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا منحتهم فرصة لإجراء تجربة غير اعتيادية قائلا: “تخلصنا من الضوضاء والاكتظاظ الذي تتعرض له الطيور بالمدن، وذُهلنا من التغيير السريع في نمط المعيشة اليومي للطيور”.

وأضاف جوردو، الذي يجري أبحاثه بالمدن الأسبانية، أن الدراسة أثبتت قدرة الطيور على التأقلم بشكل سريع واتباعها أكثر سلوك ملائم مع البيئة التي يعيشون بها.

هذا وأشارت الدراسة إلى شروع الطيور في الهديل أكثر خلال ساعات الصباح بما يتوافق مع بيئتها الطبيعية وذلك بالتزامن مع توقف الأجواء الصاخبة بفعل جائحة كورونا.