أنقرة (زمان التركية) – شدد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الوطني، جيك سوليفان، على ضرورة انسحاب جميع القوى الأجنبية من ليبيا.

وأعرب سوليفان عن سعادة الولايات المتحدة لمنح البرلمان الليبي الثقة إلى حكومة الوفاق الوطني التي ستتولى قيادة البلاد في المرحلة التي ستتوج بالانتخابات.

وأوضح سوليفان خلال البيان المنشور أن الولايات المتحدة ستبذل جهودا لمعاقبة الأطراف التي تسعى لإبطال مخطط إجراء انتخابات ليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول هذا العام مفيدا أنه يتوجب على جميع الليبيين انتخاب قائدهم خلال عملية ديمقراطية وأنه يحق لهم التحرر من التدخل الأجنبي والعنف وتحقيق سيادتهم على بلادهم مرة أخرى.

وأضاف سوليفان أن الوقت قد حان لانسحاب القوى الأجنبية، التي قامت بإدخال المرتزقة إلى ليبيا وسحب الأسلحة التي ألحقت ضررا بالليبيين الأبرياء، من ليبيا واحترام دعوات الانتقال السياسي السلمي.

وقال: “الآن بات أمام الليبيين فرصة لترك السلاح وحل الخلاف في وجهات النظر بطريقة سلمية”. هذا وأكد سوليفان أن بإمكان ليبيا الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا.

يشار إلى أن البرلمان التركي مدد في نوفمبر الماضي، صلاحية بقاء القوات التركية التي ساندت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لعام إضافي.