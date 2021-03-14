القاهرة (زمان التركية) – شارك وزير الأوقاف و الشئون الدينية بحكومة إقليم كردستان العراق، الدكتور بشتيوان صادق، في مؤتمر حوار الأديان و الثقافات المنعقد في القاهرة من يومي 13و14 مارس الجاري، بحضور وفود لأكثر من 42 دولة.

يشهد الموتمر تقديم العديد من البحوث والدراسات حول التعايش وتقبل الآخر بين القوميات والأديان المختلفة.

وعلى هامش الموتمر التقى الوزير الكردستاني بالعديد من الورزاء والشخصيات المشاركة في الموتمر حيث تم تبادل الآراء، وقدم الدكتور صادق نبذة عن التعايش المشترك بين القوميات والأديان المختلفة في كردستان، وتطرق إلى الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان لأربيل.

من جهة أخرى استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف المعادى سكرتير المجمع المقدس والنائب البابوي، والقمص أثناسيوس السرياني والقس استفانوس صبحى بكنيسة السيدة العذراء مريم المعادى، الدكتور بشتيوان صادق الذي شكر الأنبا دانيال على حفاوة الاستقبال، وقدم هدية تذكارية للكنيسة.