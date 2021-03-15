أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية تعرض نقطتين في منطقتي الباب وجرابلس بشمال سوريا لهجوم صاروخي.

وتبين أنه تم شن هجمات صاروخية مساء الأحد على منطقتي الباب وجرابلس الخاضعتين لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا ضمن منطقة “درع الفرات”، واستهدف الهجوم معامل غير شرعية لتكرير وبيع النفط وتهريبه.

ويأتي الهجوم الصاروخي بعد أسبوع من هجوم مزدوج نفذه الجيشان الروسي والسوري استهدف مناطق تستخدم كذلك لتكرير النفط.

من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، بوقوع انفجارات عنيفة بالمنطقة نتيجة للهجمات الصاروخية التي استهدف سوق الحمران للوقود السائل بريف جرابلس.

وأضاف المرصد أن الهجمات أسفرت عن العديد من الإصابات واحتراق العديد من الشاحنات وناقلات البترول.

وزارة الدفاع التركية قالت إن صواريخ الباليستية أطلقت من مطار كويرس في حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري واستهدفت مناطق سكنية مدنية وناقلات بترول في منطقتي الباب وجرابلس والباب مما أسفر عن سقوط جرحى من المدنيين.

وأفادت الدفاع التركية في بيانها أنه تم التواصل مع الجانب الروسي عقب بدء الهجمات التي استهدفت المدنيين داخل منطقة درع الفرات ومطالبته بوقف الهجمات مشيرة إلى متابعتها التطورات بالمنطقة وضع الوحدات التركية بالمنطقة قيد الاستعداد.