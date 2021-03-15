أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض في تركيا، علي باباجان، إن الرئيس التركي الأسبق، عبد الله جول، قدم الدعم لحزبه خلال مرحلة التأسيس.

وأوضح باباجان أن جول كانت له مساهمات فكرية ودعم مفتوح خلال مرحلة تأسيس حزب الديمقراطية والتقدم.

وأضاف باباجان أنه بعد تأسيس الحزب، شكل جول آليات صنع القرار الخاصة به، وشكل هياكله الخاصة، مشيرا إلى أنه التقى به مرتين بعد تأسيس الحزب ولكن في شكل لقاءات عائلية وزيارات منزلية.

وردا على تساؤلات حول احتمال أن يكون جول المرشح الرئاسي لحزب الديمقراطية والتقدم في الانتخابات الرئاسية، أكد باباجان أنه لن يكون من الصواب قول أي شيء اعتبارًا من اليوم بشأن ترشيح جول للرئاسة وأنه يجب مناقشة هذه القضايا عند اتخاذ قرار الانتخابات.

كما أكد باباجان أنه لن يتحدث أيضا عن التحالف مع الأحزاب الأخرى في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ذلك سيتم عندما يتم إتخاذ قرار الانتخابات.

يذكر أن عبد الله جول نسحب بشكل مثير للانتباه من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الرئيس رجب أردوغان. وقالت تقارير إن جول انسحب بعد تهديدا تلقاها من أردوغان.