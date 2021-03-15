أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 36 شخص أغلب عسكريين ما بين موظف ومتقاعد.

وعلى خلفية مزاعم ارتباطهم بحركة الخدمة، أصدرت نيابة باليكسير غرب تركيا تعليمات قرارات الاعتقال بحق 36 شخصا، من بينهم 24 عسكريا.

ومن بين العسكرين واحد يعمل بالجيش وثلاثة متقاعدين وتسعة مفصولين من وظائفهم بموجب مراسيم صدرت خلال قرارات حالة الطوارئ.

ووجه للصادر بحقهم قرارات اعتقال تهمة التواصل مع حركة الخدمة باستخدام الهواتف العمومية.

هذا وشنت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة حملات أمنية متزامنة في 32 مدينة للقبض على الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.