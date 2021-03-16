أنقرة (زمان التركية)- طالبت تركيا من إسرائيل واليونان والاتحاد الأوروبي، احترام جرفها القاري في البحر الأبيض المتوسط.

وأرسلت أنقرة مذكرات احتجاج إلى اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، تبلغهم بضرورة الحصول على إذن مسبق من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمس جرفها القاري شرقي البحر المتوسط.

وجاءت هذه المذكرات احتجاجا على المسار المفترض للكابل البحري لمشروع ربط شبكات الكهرباء بين إسرائيل واليونان وقبرص، والذي يمر من الجرف القاري لتركيا شرقي المتوسط.

ويمر مسار الكابل البحري بين جزيرتي قبرص وكريت من الجرف القاري لتركيا، حسب الخرائط الواردة في الوثائق المتعلقة بالمشروع.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية التركية أنه يتعين على الأطراف المعنية الحصول على إذن من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمس جرفها القاري، وفق القانون الدولي، وإبلاغ تركيا قبل مدة معقولة بشأن تلك الأنشطة ونطاقها إذا كانت خارج نطاق الجرف القاري.

ووقعت إسرائيل واليونان وجمهورية قبرص، في الثامن من مارس الحالي، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث عبر كبلات بحرية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويُطلق على المشروع اسم “يورو آسيا إنتركونكتور”، ويمتد من مدينة الخضيرة في إسرائيل، عن طريق البحر، إلى قبرص الرومية، ومنها -أيضا عبر البحر- إلى جزيرة كريت باليونان.