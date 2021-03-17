أنقرة (زمان التركية)- منعت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا من بيع مروحيات “ATAK” الهجومية محلية الصنع إلى باكستان، بموجب العقوبات التي تفرضها واشنطن على أنقرة.

في العام 2018، وقعت باكستان وتركيا على اتفاقية بيع 30 مروحية “ATAK”. هذه الصفقة تم اعتبارها الأكبر في تاريخ تركيا في مجال تصدير الأسلحة.

الصفقة التي وصلت قيمتها 1.5 مليار دولار، أعاقتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلزم بيعها إلى دولة أخرى الحصول على إذن من واشنطن، لأن هذه المروحية انتاج مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى إن الاتفاقية بين تركيا وباكستان أصبحت بلا معنى، وباتت ضحية للخلافات بين أنقرة وواشنطن بسبب إصرار تركيا على امتلاكها منظومة الصواريخ الروسية إس 400 التي جلبتنهاية العام الماضي العقوبات الأمريكية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، خلال تعليقه على العقوبات الأمريكية بسبب شراء أنقرة صواريخ “إس-400” الروسية، أكد أن صفقة شراء باكستان للمروحيات التركية من المرجح الآن أن تكون من نصيب الصين.