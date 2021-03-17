القاهرة (زمان التركية)ــ قالت مؤسسة حقوقية إن هناك اختلافا على مدى مشروعية الاتفاقية العسكرية الموقعة بين بين حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها وتركيا؛ من منظور القانون الدولي.

ودعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقرير حديث البرلمان الليبي والحكومة الجديدة إلى وقف العمل بالاتفاقية العسكرية، والتي عقدتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية في 2019.

وقال التقرير إنه بعد أن تولى زمام الأمور حكومة ليبية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وفي ظل الإعلان عن الاستعداد للتعاون مع كافة الأطراف، تعود مسألة مشروعية ومستقبل الاتفاقية العسكرية للظهور على الساحة مرة أخرى، خاصةً في ظل انتهاك الاتفاقية لقرارات مجلس الأمن السابقة بشأن ليبيا، ومخالفتها لنتائج وتوصيات المؤتمرات الدولية التي شارك بها الفاعلون الدوليون في الملف الليبي، ومنهم حكومة الوفاق.

وفي هذا الإطار يحاول التقرير التركيز على عدم شرعية الاتفاقية، وموقف القانون الدولي من طريقة إصدارها ونصوصها المختلفة، وذلك بالرجوع إلى القرارات والاتفاقات المنظمة لذلك الشأن.

وكان البرلمان التركي مدد في نوفمبر الماضي السماح بتواجد القوات التركية في ليبيا لمدة عام إضافي. والشهر الماضي قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأناضول إنه لا يعارض الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع ليبيا.

وفي هذا السياق، بيّن أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الاتفاقية منذ الإعلان عنها أثارت جدلًا واسعًا بين فقهاء القانون الدولي، نظرًا لاختلافها الصريح مع اتفاق الصخيرات، والذي يعد الإطار الحاكم لعمل حكومة الوفاق، وهو ما ينعكس بالطبع على مدى مشروعية الاتفاقية.

وطالب عقيل البرلمان الليبي، الذي منح الثقة مؤخرًا للحكومة الجديدة، أن يؤكد رفضه استمرار الاتفاقية غير الشرعية، التي عُقدت من طرف فايز السرّاج، رئيس الحكومة السابق، وحده مع أنقرة ودون الرجوع للبرلمان، مخالفًا بذلك كل الأعراف القانونية والدولية.

فيما أوضح شريف الرفاعي، الباحث بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن الاتفاقية قد تم إعدادها في إطار غير شرعي حكمته المصالح التركية بما يجعل استمراريتها في المستقبل محل تساؤل في ظل إعلان رئيس الحكومة الجديد عن تبنيه توجها مغايرا. وبين “الرفاعي” أن إلغاء الاتفاقية سيسهم في الحد من حالة الاستقطاب الذي عانت منها ليبيا لسنوات.

وأكد الرفاعي على أن الالتزام بقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، يجب أن توضع نصب أعين الحكومة المقبلة.