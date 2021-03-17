القاهرة (زمان التركية)ــ صدر حديثًا النسخة العربية من كتاب “فتح الله كولن حياة في الخدمة”، لمؤلفه الأكاديمي الأمريكي جون باول، بحيث يعكس للقارئ العربي رؤية المفكرين الغربيين لمشروع حركة الخدمة وملهمها فتح الله كولن.

دار الانبعاث للنشر في القاهرة بالتعاون مع مركز نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية قامت بترجمة ونشر الكتاب الذي يسلط الضوء على حقيقة حركة الخدمة وإبراز الدور الحضاري الذي قام به ملهمها المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن.

وعقب الانقلاب الفاشل في تركيا يوليو 2016 أثيرت العديد من التساؤلات حول حركة الخدمة وفتح الله كولن على خلفية التهم التي وجهت إلى كولن من قبل حكومة الرئيس رجب أردوغان بتدبير المحاولة الانقلابية.

الكتاب يقع في ما يقرب من خمسمائة صفحة، وينقسم إلى خمسة فصول، يسبقها توطئة ومقدمة، وقد بدأ الكتاب بطائفة من الإشادات لمجموعة من الأكاديميين الغربيين، أبرزهم مايكل زوكرمان أستاذ التاريخ بجامعة بنسلفانيا، والدكتورة هيلين روز الأستاذة بجامعة هوستون وغيرهم.

استغرق الكاتب الذي يعمل أستاذًا بالمدرسة اللوثرية في فيلادلفيا أكثر من ثمان سنوات لإخراج الكتاب، قرأ خلالها كل ما كتبه كولن وما كُتب عنه باللغة الإنجليزية، وتعلم أيضًا ما يكفي من اللغة التركية ما يمكنه من الاطلاع على المعلومات التي يحتاجها من مصادرها الأصلية، كما قام بالعديد من الزيارات إلى أكثر من مدينة تركية كانت شاهدة على حياة كولن الدعوية والإصلاحية. كما زار العديد من المشروعات التي ترجمت أفكاره ورؤيته الإصلاحية إلى واقع ملموس.

الكتاب يُسلّط الضوء على السيرة الذاتية للمفكر لإسلامي فتح الله كولن وحركة الخدمة بانفتاح شديد، حيث يستعرض القضايا الشائكة والمصيرية، ويرد عليها بأسلوب صريح وبناء.

وقد أكّد جون باول أنه حاول أن يكون منصفًا وهو يسرد قصة حياة كولن في سياقاتها، وذكر أن تعرفه على حركة الخدمة أثناء حضوره دعوة للإفطار في عام 2006م قد غيَّرت حياته نحو الأفضل.

المصدر: مجلة نسمات