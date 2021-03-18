أنقرة (زمان التركية) – أكد تقرير حقوقي أصدرته هيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا صحة ادعاءات تفتيش المعتقلين عراة داخل السجون التي ينكرها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأكد التقرير الذي صدر بعد زيارة أجرتها الهيئة لسجن باندرما المغلق غرب تركيا صحة ادعاءات تفتيش المعتقلين عراة.

وأفاد التقرير أن المعتقلين تعرضوا للتفتيش عراة وتم حرمانهم من حقوق من بينها حقهم في الأنشطة الاجتماعية، كما ذكر التقرير أنه تم إصدار عقوبات تأديبية بحق 484 سجين داخل السجن المشار إليه خلال العام الأخير مشيرا إلى عقد مؤتمرات دينية داخل السجن.

وكان وفد من هيئة حقوق الإنسان والمساواة قد أجرى زيارة مفاجئة إلى سجن باندرما في 12 مارس/ آذار من عام 2020.

وكانت نائبة رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان أوزلام زنجين، تعرضت الشهر الماضي لانتقاد عنيف على منصات التواصل الاجتماعي بعد إدلائها بتصريحات صادمة تعليقًا على وقائع تفتيش السجناء عراة داخل السجون.

وادعت النائبة على قناة TVNet، أن الضحايا يسعون للإضرار بمعتقداتهم الدينية من خلال إظهار المحجبات يتعرضن للتفتيش عراة، أي الجمع بين الحجاب والتفتيش العاري في إطار واحد.

ويوم الأربعاء أسقط البرلمان عضوية النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي فجر نهاية العام الماضي فضيحة التفتيش العاري للنساء بالسجون.