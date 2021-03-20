أنقرة (زمان التركية) – أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انزعاجه من هجوم الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بـ “القاتل”

وعقب صلاة الجمعة انتقد أردوغان في إجابة على سؤال صحفي وصف بايدن يوم الأربعاء لبوتين “بالقاتل” مفيدا أن هذا التعبير لا يليق برئيس دولة وأن تصريحات بايدن “لايمكن هضمها”.

وأكد أردوغان أن وصف رئيس دولة بهذه الكلمة أمر لا يمكن قبوله مشيرا إلى أن بوتن قدم ردا لائقا وعقلانيا.

وكان الرئيس الروسي بوتين رد الخميس على اتهام بايدن، قائلا “القاتل هو من يصف الآخر بذلك”.