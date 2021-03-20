أنقرة (زمان التركية)- هزم فريق ريزاسبور التركي نظيره غلطة سراي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

المباراة عقدت الجمعة في ستاد “تورك تليكوم” المملوك لنادي غلطة سراي في إسطنبول ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري التركي الممتاز.

وسجل أهداف غلطة سراي دياندري يدلين في الدقيقة 14، إمرى أكبابا في الدقيقة 31، ياسين مرياح في الدقيقة 74.

أما أهداف ريزاسبور فسجلها برايان ساموديو في الدقيقة الثانية، فيرناندو بولدرين في الدقيقة 41، ميلان سكودا في الدقيقة 54، فرناندو دوس سانتوس في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة يأتي غلطة سراي في المركز الثاني في قائمة الدوري التركي، بإجمالي نقاط 61. أما ريزة سبور فيحل في المركز الـ12، بإجمالي نقاط 34.