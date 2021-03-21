أنقرة (زمان التركية)- حظرت تركيا تصدير زيت الزيتون بكميات كبيرة في صورة سائبة، بحسب قرار سيدخل حيز التنفيذ لاحقًا.

بناءً على القرار المتخذ من المديرية العامة للصادرات بوزارة التجارة تنفيذا لطلب وزارة الزراعة والغابات، لم يعد بالإمكان تصدير زيت الزيتون بكميات كبيرة بداية من 31 أكتوبر 2021، حيث سيسمح فقط بتصدير العبوات محدودة الحجم.

وحول القرار الأول من نوعه منذ 20 عاما، صرح هارون ساتشكين، المدير العام للأغذية والرقابة بوزارة الزراعة والغابات، أن هناك زيادة خطيرة للغاية في تجارة الزيت في العالم، خاصة أن سعر زيت عباد الشمس قريب من سعر زيت الزيتون، مشيرا إلى أن بيئة الضبابية التي أحدثتها جائحة كورونا لها تأثير مهم على اتخاذ قرار منع التصدير.

وتابع ساتشكين: “في الوقت الحالي، يشتكي الجميع من الضبابية. لا يمكننا أن نعرف ما سيحدث غدًا. بعض الدول، خاصة فيما يتعلق بالزيت، تشتري أكثر من احتياجاتها. في هذا الإطار، اعتقدنا أنه سيكون من المناسب فرض قيود على تصدير زيت الزيتون بكميات كبيرة. لا توجد مشكلة في التصدير ولكن المعبأ فقط. تتم الصادرات في عبوات 5 كجم و 20 كجم. ولكن ليس من المناسب لنا تصدير كميات كبيرة من الزيت في هذه البيئة الضبابية. تفرض العديد من البلدان ضرائب إضافية على المنتجات التي تنتجها وهي قوية. لأن هناك أيضًا من يشترون ويخزنون أكثر مما يحتاجون”.

وأدى حظر تصدير زيت الزيتون بكميات كبيرة إلى رد فعل قوي من المصدرين، حيث أكدوا أن حظر الصادرات في منتصف الموسم سيلحق ضررا خطيرا بالمنتج وصادرات البلاد، وسيخسرالمصدرون الأسواق التي اكتسبوها بجهود كبيرة لسنوات.