أنقرة (زمان التركية) – سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على أداء نادي ليفربول الإنجليزي ونجمه التركي أوزان كاباك قبيل المباراة التي ستجمع النادي الإنجليزي بمنافسه الإسباني ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة في خبرها إلى إضرار المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، على الزج باللاعبين، فابينيو وهيرنانديز، إلى صفوف الدفاع بعد إصابة قلب دفاع النادي الهولندي فيرجيل فان ديك واستخدامه النجم التركي أوزان كاباك لسد فراغ قلب الدفاع.

ويرى الإسبان أن من المحتمل أن يشارك ناثانيال فيليبس مع كاباك في قلب الدفاع وأن مشاركة اللاعبين الشابين في صفوف الدفاع سيصب في صالح ريال مدريد ونجمه بنزيما.

وشدد الصحيفة الإسبانية على ضرورة عدم إغفال أداء كاباك المتألق خلال المباريات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في خبرها إلى تسجيل ليفربول أداء بعيد عن أدائه الذي منحه بطولة الموسم السابق مفيدة أن إجراء المباراة بدون جمهور تعد نقطة أخرى تصب في صالح ريال مدريد.