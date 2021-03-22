أنقرة (زمان التركية) – أطلق إمام مسجد آيا صوفيا في تركيا محمد بوينو قالين، تصريحا يبدو أنه جاء دفاعًا عن قرار الرئيس التركي رجب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي، عقب قراره رفع الفائدة من 17 إلى 19 بالمئة.

بوينو قالين دعا إلى النضال ضد لوبي الفائدة واصفًا ذلك بنه يعد “أمرا إسلاميا”.

وطالب إمام آيا صوفيا في عدة تدوينات على تويتر، الشعب التركي بالتحلي بالصبر على ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، وزيادة التضخم.

نشر بوينو قالين آيات من سورة البقرة تشير إلى ابتلاء الله لعباده بالخوف والجوع، وأوضح أنهم “كشعب تركي يناضلون حاليا للاستقلال كما فعلوا ذلك قبل مائة عام”.

وخلال أيام فقدت الليرة التركية نحو 15 بالمئة من قيمتها على غرار قرار إقالة محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال.

وأضاف الإمام التركي المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، أن مهمة الشعب التركي هي الاستمرار في النضال والتحلي بالصبر، مشيرا إلى أن تقليص الفائدة وإلغائها من ضرورات الإسلام.

ويعرف الرئيس التركي رجب أردوغان بأنه عدو الفائدة، التي يصفها بأنها “أب وأم كل الشرور”.

وأكد بوينو قالين أن في الاقتصادات القوية، يكون سعر الفائدة بين 0-1٪. لذلك، محاربة لوبي الفائدة هو أمر إسلامي.