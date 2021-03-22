أنقرة (زمان التركية) – نظمت مؤسسة Advocates Of Silenced Turkey AST غير الربحية احتجاجا فريدا من نوعه للفت الأنظار إلى وضع حقوق الإنسان في تركيا، عقب قرار الرئيس رجب أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.

وشارك أكثر من 30 ألف شخص مساء الأحد في الفاعلية التي تم بث أحداثها مباشرة عبر موقع يوتيوب، كما قام التلفزيون الرسمي لجنوب أفريقيا SABC على مدار 22 دقيقة ببث حي للفاعلية التي انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم “Fight4Wome” ويعني بالعربية “ناضلوا لأجل النساء”.

وقدم مذيع نشرة الأخبار بتلفزيون جنوب أفريقيا الفاعلية الاحتجاجية على النحو التالي: “انسحبت الحكومة التركية من اتفاقية إسطنبول التي تمنح النساء حق المساواة وتحميهم ضد العنف. ولمعرفة ما يدور في تركيا دعونا ننضم إلى البرنامج الافتراضي المباشر الذي تعقده منظمة إي أس تي للاحتجاج على انسحاب تركيا من الاتفاقية”.

وبث التلفزيون البرنامج على شاشته لمدة 22 دقيقة، بدءًا من تصريحات عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي تم اعتقاله من داخل البرلمان التركي بعد أربعة أيام من الاعتقام بداخله عقب إسقاط عضويته البرلمانية، وضحايا مراسيم الطوارئ في تركيا مع إذاعة قصيدة شعرية بعنوان “ارفع صوتك”.