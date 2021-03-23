القاهرة (زمان التركية)ــ دعت جامعة الدول العربية جميع الفرقاء السياسيين في لبنان الى “إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تفاقم من معاناة الشعب اللبناني”.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد أن ” الأمين العام أحمد أبو الغيط يستشعر قلقاً كبيراً جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان”.

وأضاف زكي ” أجدد استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولا الى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية التي أيدها مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير يوم 3 مارس الجاري..حكومة تستطيع أن تعمل بمهارة الاختصاصيين على إنقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني”.

وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اتهم الرئيس ميشال عون بالإصرارعلى أن “يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة”. وأضاف أن عون أرسل له بالأمس لائحة تتضمن “تشكيلة ثانية من عنده فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب مع رسالة يقول لي فيها إنه من المستحسن أن أملأها”.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الرئاسة اللبنانية إن الرئيس “فوجئ” بتصريحات الحريري، ونفى أن يكون عون قد أصر على “الثلث المعطل” في الحكومة الجديدة.