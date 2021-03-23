أنقرة (زمان التركية) – استهل الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء في تركيا عند مستوى 7.86 ليرة تركية في حين سجل اليورو 9.40 ليرة تركية وذلك في ظل الاضطرابات العنيفة التي ضربت سوق المال في تركيا مؤخرًا.

وتأثرت الليرة التركية أمام العملات الأجنبية على إثر عزل ناجي أغبال رئيس البنك المركزي التركي بقرار رئاسي.

وكان سعر الدولار أمام الليرة قد تراجع بالأمس إلى 7.70 ليرة، من ثم عاود الارتفاع إلى 7.95 ليرة. وفي ساعات المساء تراوح سعر الدولار بين 7.80 و7.85 ليرة.

واستهل الدولار تعاملات اليوم، الثلاثاء، عند سعر 7.86 ليرة.

وتراوح سعر صرف اليورو بالأمس بين 9.15 و10.08 ليرة. واختتم اليورو تعاملات يوم أمس عن مستوى 9.25 ليرة، غير أنه استهل تعاملات اليوم بزيادة 1.5 في المئة ليسجل 9.40 ليرة.