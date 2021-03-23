أنقرة (زمان التركية)- يقضي الممثل البريطاني، هيو غرانت، عطلته في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، بعد إكمال تصوير فيلمه “5 عيون”.

غرانت الذي جاء إلى أنطاليا لتصوير فيلمه الجديد “5 عيون”، بصحبة المخرج العالمي جاي ريتشي والممثل البريطاني جيسون ستاثام، انبهر بجمال أنطاليا فقرر قضاء عطلة بها مع أسرته.

وحاليا يتواجد غرانت في إحدى الفنادق في بلدة “ساريك” بالمدينة مع زوجته آنا إليزابيت إبرشتاين وأطفاله.

والتقطت عدسات المصورين صورا لغرانت وزوجته خلال لعب الجولف في الفندق.

ومن المقرر بقاء غرانت وأسرته في أنطاليا حتى نهاية الشهر الجاري.

كما أشاد مخرج الفيلم جاي ريتشي بتركيا وجمالها، حيث أوضح أن الطعام رائع والأشخاص رائعين، فضلا عن الفنادق.