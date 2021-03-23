أنقرة (زمان التركية)- تعرض اللاعب المصري المحترف في نادي جالطة سراي، مصطفى محمد، لواقعة سرقة في إسطنبول.

الكاميرات الأمنية في إحدى مراكز التسوق بإسطنبول، إلتقطت وقائع السرقة المثيرة.

ويظهر في مقطع فيديو أنه خلال جلوس مصطفى محمد وصديقه في إحدى المراكز التجارية في منطقة “بشيكتاش” بإسطنبول، وضع لاعب جالطة سراي حقيبته التي تحوي جواز السفر والمحفظة بجانبه.

وفي هذه اللحظات، استغل السارق انشغال اللاعب المصري، وسرق الحقيبة وخبأها في حقيبته بيده، ثم خرج من المركز التجاري.

بعد خروجه من المركز التجاري، نقل السارق حقيبة مصطفى محمد من حقيبة يده، إلي حقيبة على ظهره.

وتبين أن السارق هو “هاسر أ” وهو جزائري الأصل ويبلغ 31عاما. وتم اعتقاله وعرضه على النيابة.