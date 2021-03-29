أنقرة (زمان التركية)- فاقت الضرائب المحصلة من المشروبات الكحولية ميزانيات 7 وزارات في تركيا، وفق ما كشفت بيانات رسمية.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، عمر فتحي جور، كان قد طلب من من وزارة الخزانة والمالية الكشف عن مبلغ ضريبة الاستهلاك الخاص المحصلة من المشروبات الكحولية في عامي 2019 و2020.

ورداً على استجواب جور، قال وزير الخزانة والمالية لطفي إلفان إنه في عام 2020، تم جمع 16.5 مليار ليرة تركية من ضريبة الاستهلاك الخاص على المشروبات الكحولية.

أما في عام 2019 بلغت ضريبة الاستهلاك الخاص المحصلة من المشروبات الكحولية 14.7 مليار ليرة تركية.

ومن هذه الأرقام يتضح أن الضرائب المحصلة من المشروبات الكحولية، تفوق ميزانيات 7 وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التجارة.

وبسبب ارتفاع الضرائب المحصلة على الكحوليات، في تركيت بغرض تقييد مبيعاتها، يتزايد اللجوء إلى الكحول المصنعة بشكل غير رسمي والتي تكون غير مطابقة للمواصفات وتتسبب في حالات تسمم عديدة.